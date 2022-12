Węgiel za 2 tys. złotych. Niemal 90 procent gmin podpisało umowy na dystrybucję

Węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego, o który można było wnioskować do końca listopada. Dodatek węglowy wynosi 3 tys. zł, można go dostać niezależnie od dochodów. Przysługuje on gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Aby go dostać, trzeba złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy. Gmina ma maksymalnie 30 dni na jego wypłatę.