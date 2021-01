Wielka kara za narty w czasie lockdownu. Nawet kilkadziesiąt tys. zł

Narciarze wciąż odliczają dni do "odmrożenia" przez rząd stoków i wyciągów narciarskich. Ten jednak nie zamierza robić tego zbyt szybko; w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski przestrzegał właścicieli stoków oraz ich użytkowników, że nie można z nich korzystać . Zarówno jeżeli chodzi o narty, jak i o sanki.

A co jeżeli i tak złamiemy obostrzenia i wybierzemy możliwość szusowania na nartach? Musimy przygotować się na karę.

W ubiegłym tygodniu policjanci przeprowadzili kontrolę na stoku w Wieżycy-Koszałkowie w powiecie kartuskim w gminie Stężyca. Rzecznik lokalnej policji, cytowany przez "Super Express" tłumaczył, że właścicielowi stoku, który otworzył placówkę, grozi kara pozbawienia wolności do lat ośmiu. Sprawą zajmie się prokuratura.

Burmistrz Karpacza apeluje: pozwólcie nam pracować, pomoc jest iluzoryczna

Natomiast narciarze mogą spodziewać się mandatu w wysokości do 1 tys. złotych. Policjanci mogą też skierować do sądu wniosek o ukaranie. Z kolei za rażące łamanie przepisów inspektor sanitarny może nałożyć karę administracyjną do nawet 30 tysięcy złotych.