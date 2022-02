Wielka loteria mieszkaniowa Biedronki. Co dokładnie się za nią kryje?

Co tydzień Biedronka będzie losowała 10 nagród po 500 tys. zł każda. Pierwsze losowanie odbędzie się we wtorek 15 lutego, a w środę 16 lutego jego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości. Losowania nagród odbywają się w obecności i pod nadzorem co najmniej 3-osobowej komisji w biurze Jeronimo Martins Polska, czyli właściciela Biedronki, przy ul. Dolnej 3 w Warszawie przy użyciu urn.