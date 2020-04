Wielkanoc w dobie pandemii zaskoczyła analityków. Polacy rzucili się na farby do włosów

Badanie Nielsena wskazuje, że największy wzrost wartości sprzedaży w Wielkanoc dotyczy: farb do włosów +17 proc., kiełbasy +14 proc., jajka +10 proc. Natomiast kategorie o wysokim spadku wartości sprzedaży to: figurki czekoladowe -35 proc. majonez -14 proc., masło -10 proc.

Również w tym roku tydzień przedświąteczny wyróżnił się pozytywną dynamiką na tle pozostałych tygodni, jednak w porównaniu do ubiegłorocznej Wielkanocy jego wartość spadła o 10 procent. Dwucyfrowe spadki odnotowały kategorie związane z kulinarnym przygotowaniem do świątecznych celebracji. Dużo straciły czekoladowe figurki, których w tym roku nie wkładaliśmy do wielkanocnego koszyka oraz majonez i masło zdecydowanie mniej potrzebne ze względu na brak rodzinnego ucztowania lub po prostu kupione wcześniej na zapas.