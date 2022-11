Wielki problem małych sklepów. Ludzie kupują coraz mniej

To jednak koniec dobrych wiadomości, bo jeśli zestawimy październik 2022 z październikiem 2021, to zauważymy, że rosną problemy małych sklepów. - Porównując średni koszyk w sklepach lokalnych do roku wcześniej obserwujemy, że zmniejszył się ilościowo o 4,2 proc. To oznacza, że na paragon przypada obecnie 4,7 produktu w porównaniu do pięciu produktów rok temu - wylicza Ewa Rybołowicz.