Od Zachodu dzieli nas przepaść. Oto ile realnie warte są pieniądze Polaków

Siła nabywcza to bardziej obiektywny wskaźnik do oceny zamożności danego społeczeństwa niż tylko wysokość wynagrodzenia. Określa ona bowiem realną wartość pieniądza, czyli to, ile można za niego kupić. Z badania GfK Purchasing Power Europe 2022 wynika, że średnia siła nabywcza przypadająca na Polaka wyniosła ponad 9,2 tys. euro, podczas gdy średnia dla Europy to ponad 16,3 tys. euro.