Najnowsze Popularne Wideo + 7 pierogiKuba Jankowskitesty konsumenckieczy sie oplacakinga jurgaczy to się opłacaczy to sie oplaca wczoraj (10:57) Wielki test pierogów z mięsem. Jedne z nich były z Biedronki W najnowszym odcinku "Czy to się opłaca?" pod lupę wzięliśmy pierogi z mięsem. Nasi goście nie mieli pojęcia, jakie produkty testują. Ile... Rozwiń Ten program nie nazywał się polski … Rozwiń Transkrypcja: Ten program nie nazywał się polskim program Best Pierogi w radnego dziś Wirtualny Polski wielki test pierogów Mam nadzieję że tak jak ja uznajesz pierogi tylko z mnie Uznaje też ludzkie ale z mięsem mogą być nie nazwałbym się Polakiem a jedynie osobą polskojęzyczna gdyby Nie lubił pierogów sprawdzamy cztery rodzaje gotowych pierożków ocenimy szybko wygląd tych pierogów Dosyć Powiedziałabym nabakova Wizualnie te robią na mnie najlepsze wrażenie wyglądają tak nieco mechanicznie Jakby tak Maszyna jest lepiej za to te Wyglądają trochę tak jakby wypadły z opakowania po tym tam wpadł Klepał zacznijmy którego atak I bardzo proszę dla ciebie nóż również Prawdziwy Polak nie potrzebuję noża żeby Pieroga Dałbym Popatrz Nawne Jaki to jest bogaty jaki Mięsne miękkie Jedź i już nie będziesz taki Cebulka tam jest wiza czy generalnie to bardzo realnie elementy liścia Uważasz że one są trochę bez smaku Uważam że coś jest Twoimi kubkami smoków Mają bardzo dużo No nie wiem jakoś Brakuje mi tam Przepraszam ja nie przepadam za zbyt zasolonym i potrawami podobnie jak moje na Dlatego mi to bardzo smakuje rzeczywiście takie najzwyklejsze Nowego sklepu to ciasto to i farsz pół na pół gumowate ja bardzo nie lubię w pierogach Gdzie jest grubszy niż 1 V Spoko To Mieliśmy bardzo mięsny smak tak Ale te naturalne A to jest takie pokręcone ale też Powiedziałbym że dla fanów ciasta raczej niezły No nie taki jakiś wybitny Ale niezły Tutaj też nie wróży niczego dobrego to nie jest Powiedział mi do tej pory Moim zdaniem najlepszy Widać Ale jest w ogóle więcej chyba tego mięsa nie Widzisz tutaj czuję tutaj że jest najwięcej pierwszy ze wszystkich miejsc co Rzeczywiście są najfajniej dopiero Przyjdziesz majeran Albo jakieś takie Ziele angielskie cosinus Bo najpierw producent wziął różne kawałeczki zmieszał jedną taką maść w imieniu po Teraz zmienił tak a potem jeszcze raz zmienił Wszelki wypadek Volvo do pieroga jeszcze raz To teraz zobaczymy ostatniego pieroga i te Moim zdaniem mogą być najgorsze Bo wyglądają to Skowyry Bardziej Pachnie mi jakimiś warzywami Niż mięsa O Jezu Gmin O fuj Jesteśmy w kominku To nie jest nic To się może źle skończyć w waszej toalecie Naprawdę I tak troszkę też cukru chyba jak To jak ktoś lubi słodkie pierogi z mięsem Myślę że będzie Wskaż swojego ulubionego firanek Może to był urok nowości Ten jest niezły ale to tak jak mówię to jest daleko Naprawdę porządnego dobrego pieroga ile by zapłaciła w takim razie z naszego faworyta Z jaką grama 370 Dziękuję że kosztowały 799 840 Widzisz 50 groszy przestrzelił o twoim zdaniem Ile może kosztować opak Pierogów 400 g opakowanie Takich 7 zł No to mam dobrą wiadomość Raptem 4 dzień Ceny pozostałych to Pierogi u Jędrusia 585 za 400 g i pierogi z mięsem Karczma Bukówka 99 Zator Opakowanie 500 g Trzech Opakowaniach mamy jakieś rodzaje konserwant Tutaj tego nie ma ale porównajmy też te wszystkie pierogi pod względem Mięso mięso wołowe 17% mięso wieprzowe 17% to mamy mięso 15% Mamy 25 I tu mamy aż 32 Twoim zdaniem Owca którą wybrałaś jako najlepszą się opłaca Tak opłaca się za to bym raczej zasugerowała omijanie tych dwóch Czy te pierogi które wybrałeś z Biedronki twoim zdaniem się OK Tak Myślę że ta pozostałe opcje się nie opłacają A ta się jak najbardziej Co prawda Dużo tańsze jeżeli Przeszkadza że tam są konserwanty I mało mięsa To może kupić ale moimi Nie opłacają wolę Dużo więcej że mieć dużo więcej smaku i dużo więcej mniej Tego Po co kup Pierogi Nic nie zastąpi prawdziwy Takich Google Zrobi mama babcia Ciocia