Wigilia pod znakiem policyjnych kontroli. Funkcjonariusze sprawdzą, ile osób zasiądzie do stołu

Dlatego też egzekwowanie rządowych nakazów sprawdzą policjanci. Co prawda rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka podkreślił, że policjanci liczą na "samodyscyplinę i wzajemne zrozumienie". Dodał jednak, że jeśli będzie taka potrzeba, to funkcjonariusze odwiedzą niektóre gospodarstwa.

"Kolędnicy" w mundurach zapukają do drzwi tych domostw, co do których otrzymają sygnał o zbyt dużej liczbie biesiadników. Ciarka wyjaśnił, że policjanci są zobowiązani do reakcji na każde zgłoszenie o łamaniu obostrzeń, które wpłynie.