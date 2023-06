Wirtualne biuro Warszawa – wynajmij adres pod swoją firmę!

Adres wirtualny firmy z pewnością zainteresuje również freelancerów i coraz większe grono osób, które decydują się na zastąpienie etatu współpracą B2B. W ich przypadku, choć zwykle swoje obowiązki wykonują we własnym domu lub w siedzibie klienta, również konieczne jest wskazanie adresu do doręczeń. Nie zawsze będzie to możliwe z przyczyn prawnych. Nie każdy chce również rejestrować firmę we własnym domu, ponieważ może wiązać się to z dodatkowymi problemami.