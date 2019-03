Władza wozi się za nasze. 4 tys. samochodów do dyspozycji

Najlepszy samochód to służbowy samochód. Dobrze wiedzą o tym rządzący i ich podwładni. Łącznie dysponują niemal 4 tys. aut i zdarza się, że traktują je jak prywatne taksówki.

Polscy ministrowie, szefowie państwowych urzędów i podwładni im urzędnicy mają w sumie do dyspozycji 3964 auta - ustalił "Fakt". Zdarza się, że służbowe samochody, które finansowane są z publicznych pieniędzy, traktowane są przez władze jak prywatne i służą do podwózki niezwiązanej z wykonywaniem obowiązków.

Podczas tej kadencji kadencji sporo limuzyn jest rozbijanych przez co najmniej nieuważnych kierowców, być może nieodpowiednio wyszkolonych. Kolizje i wypadki głównie dotyczą Służby Ochrony Państwa. Jednak nie cała rządowa flota to limuzyny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ma najwięcej służboowych aut - aż 1822.

Z kolei, gdy mowa o resortach, najwięcej samochodów ma Ministerstwo Finansów - 177 aut. Za to najmniej - Ministerstwo Nauki, ktróre do dyspozycji ma 7 samochodów.

Prokuratury mają ich 504, urzędy wojewódzki - 405. MSWiA dysponuje 55 autami, a MSZ - 54. Po 25 samochodów mają resorty rolnictwa oraz infrastruktury. Ministerstwo Sprawiedliwości ma 23 auta. Po 20 samochodów mają resorty edukacji, przedsiębiorczości oraz kultury. Reszta ma do dyspozycji od kilku do kilkunastu aut.

Łatwo podnosić larum, że rządzący wożą się limuzynami za nasze. A ile to kosztuje? Bardzo dużo. Wystarczy spojrzeć na rządowe zamówienie na paliwo. W 3 lata władze zamierzają wyjeździć 25 milionów litrów paliwa. W przeliczeniu na auto osobowe zwykłego obywatela, można by za to codziennie tankować przez... 1300 lat.