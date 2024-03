Plan włamywacza nie wypalił. Zasnął na miejscu zbrodni

23-latek wpadł z wielkim hukiem do salonu urody. Najpierw wybił szybę, a później zasnął na fotelu. Obudzili go dopiero funkcjonariusze, którzy dotarli na miejsce. "Był wyraźnie zdenerwowany, że ktoś śmie go budzić" - podaje policja. Teraz grozi mu do pięciu lat więzienia.