Właściciel MTV stawia na najmłodszych widzów. Metamorfoza jednego z kanałów

Stacja Nickelodeon HD przekształciła się w Nicktoons. Wraz ze zmianą nazwy zmienił się docelowy odbiorca.

Na jego miejscu pojawił się Nicktoons. To stacja kierowana do dzieci w wieku 4-10 lat, w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki, która nadawała z myślą o odbiorcach mających od 4 do 12 lat. Na kanale będą emitowane tylko filmy animowane, między innymi "Sponge Bob" i "Bunsen, ty bestio".

Nie oznacza to, że o kilka lat starsi widzowie nie znajdą w ofercie Viacomu nic dla siebie. Koncern ma bowiem jeszcze dwie stacje tego typu - Nick Jr. dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat i Nickelodeon - nadający dla odbiorców w wieku od 4 do 15 lat. Warto podkreślić, że Nickelodeonu nie można mylić z działającym do środy Nickelodeonem HD, bo były to dwie różne stacje.