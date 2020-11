Własna firma przed 30-tką? To możliwe!

Jeśli masz nie więcej niż 29 lat i mieszkasz w województwie śląskim, możesz otrzymać bezzwrotną dotację na założenie własnej firmy. Wystarczy, że masz pomysł oraz straciłeś pracę po 1 marca 2020 z powodu epidemii SARS-CoV-2 – wszystkie formalności załatwisz przy wsparciu kompetentnych doradców. Dostaniesz pieniądze na start i wsparcie finansowe w pierwszym okresie działalności.

Jest pomysł, są chęci, nie ma… pieniędzy. Wielu młodych ludzi, którzy chcą założyć własną firmę, ma ten problem. Dużo dobrych pomysłów nie zostaje zrealizowanych ze względu na brak środków na start. Banki niechętnie pożyczają pieniądze nowym przedsiębiorcom, a w wieku dwudziestu kilku lat trudno mieć oszczędności.

Na szczęście dla tych, którzy chcą spełniać swoje marzenia, ale nie mają za co – jest sposób na pozyskanie kapitału na start. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) osoby w wieku do 29 lat mogą dostać dofinansowanie na otwarcie własnej firmy.

Szansa na spełnienie marzeń

Dwa lata temu z takiej możliwości skorzystała pani Aleksandra Stasiewicz, która otworzyła w Raciborzu kawiarnię, oferując nie tylko obsługę w lokalu, ale też catering podczas imprez okolicznościowych czy kulturalnych.

Pychotka (Pychotka)

– To dobrze współgrało z moim hobby, bardzo lubię piec, karmić ludzi, więc to było takie moje marzenie – własna kawiarnia. No i z czasem wszystko zaczęło się szczęśliwie układać – wspomina.

O możliwości pozyskania dofinansowania wiedziała wcześniej, bo z bezzwrotnej dotacji Funduszy Europejskich skorzystała jej mama i otworzyła salon kosmetyczny.

– Formalności na szczęście nie było wiele. Jeżeli ktoś ma dobre uzasadnienie, dobry biznesplan to bez trudu dostanie dofinansowanie – zauważa. – Jeżeli dana osoba wie, co robi, ma na siebie pomysł, potrafi to wszystko zaplanować, to nie ma większych trudności.

Z pozyskanych środków pani Aleksandra kupiła m.in. profesjonalny ekspres do kawy oraz witryny chłodnicze.

– Dzięki dotacji mogłam sobie pozwolić na zakup sprzętu z górnej półki, co jest ważne dla takiego miejsca, jak moje – mówi.

Pychotka (Pychotka)

Specjalnie dla młodych

W najbliższym czasie, ze względu na aktualną sytuację, dotacje na start własnego biznesu w ramach PO WER będą kierowane do osób w wieku 18-29 lat niezarejestrowanych w urzędzie pracy z województwa śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w wyniku pandemii.

Poza wsparciem finansowym (w kwocie 23 050 zł) młody przedsiębiorca otrzymuje również szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności oraz wsparcie pomostowe, z którego można finansować np. opłacenie składek na ZUS czy innych stałych kosztów prowadzenia działalności przez okres do 6 miesięcy.

WUP, WP (WUP, WP)

Jak zdobyć dotację?

Projekty dotacyjne dla młodych będą realizowane przez specjalnie wybrane do tego instytucje. Już z końcem roku na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach power.wup-katowice.pl ukaże się ich lista.

W 2021 r. zostaną uruchomione nabory do projektów – szczegółów w postaci danych kontaktowych do realizatorów projektów należy szukać w zakładce Znajdź dofinansowanie. Po zakwalifikowaniu się do projektu należy złożyć biznesplan.

W jego wypełnieniu pomaga doradca. Po pozytywnej ocenie biznesplanu podpisuje się umowę na dotację. Początkujący przedsiębiorcy korzystają także z dofinansowania bieżącej działalności, co ma kluczowe znaczenie, zanim biznes zacznie przynosić dochody.

Przygotuj się na działanie

Projekty dla przyszłych przedsiębiorców ruszą już niedługo. Wykorzystaj ten czas na dobre przygotowanie pomysłu na własny biznes. Marzenia przekuj w dobry plan i…postaw na swoim!