Wniosek o wakacje kredytowe. "Wyłudzona pomoc będzie miała konsekwencje"

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą wakacje kredytowe. To oznacza do ośmiu miesięcy bez spłaty rat kredytowych: po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. i po miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.- Każda osoba, starająca się o wakacje kredytowe, będzie musiała oświadczyć, że spełnia kryteria: ma kredyt w złotówkach na zakup mieszkania, które nabyła do własnych celów - powiedział w programie "Newsroom" WP dr Piotr Bodył-Szymala, radca prawny, Monitor Prawa Bankowego. - Żadna weryfikacja banku zatem nie będzie potrzebna. Jeżeli ktoś skłamie, to naraża się na odpowiedzialność karną. Jeśli pomoc zostanie wyłudzona, na podstawie kłamliwych przesłanek, to z tego będą wynikały konsekwencje. Są kryteria i one są wyraźnie we wniosku nazwane. Tam jest pouczenie, że one zostały złożone pod rygorem odpowiedzialności. Zatem jak ktoś je składa, to mówi prawdę.

