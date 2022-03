Wojenna inflacja. "Najgorsze przed nami"

- Inflacja była wysoka jeszcze przed wojną, to, co teraz obserwujemy, nadal nie odzwierciedla podwyżek, które się dokonały na światowych rynkach rolnych. Dlatego myślę, że najgorsze dopiero przed nami - powiedział w programie "Money. To się Liczy" dr Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole. - Dobrym wskaźnikiem jest indeks cen żywności FAO, który osiągnął w ubiegłym miesiącu rekordową wartość. Ale w żadnym stopniu nie uwzględniał tego, co się wydarzyło na rynku zbóż, roślin oleistych w reakcji na wybuch wojny. Ceny zbóż i roślin oleistych na giełdach światowych wzrosły o ponad 50 proc. - dodał