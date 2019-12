Wojna o majonez na świątecznym stole. Morawiecki zabrał głos

Kielecki? Świdnicki? Winiary? A może kętrzyński albo pomorski? Ilu Polaków, tyle opinii na temat najlepszego majonezu na świąteczny stół. Dyskusja dotarła nawet na najwyższe szczeble władzy. Głos musiał zabrać premier, który stwierdził, że najlepszy jest majonez... Morawiecki.

Dyskusja na temat świątecznych potraw nie ogranicza się tylko do tego, czy na wigilijnym stole pojawi się zupa grzybowa czy barszcz. Albo czy kompot z suszu jest smaczny, czy jednak nie do końca.

Dyskusja rozgorzała do tego stopnia, że dotarła nawet do Kancelarii Premiera. Głos zabrał w tej sprawie szef rządu, uznając najwidoczniej, że jest to sprawa wagi państwowej.