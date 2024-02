Wojsko czeka na Polaków. MON chce podwoić liczbę rezerwistów

Dwadzieścia jeden tysięcy powołań będzie mogło zostać rozesłanych do osób, które trafią do zawodowej służby wojskowej. Limit określony dla ćwiczeń wojskowych to 200 tys., WOT zostanie rozbudowany względem 2023 r. z 38 tys. do 41 tys. osób, a potrzeby dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej określono na poziomie 34 550 osób.