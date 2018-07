Wolnoamerykanka na Mazurach. Grodzenie jezior i nielegalne pomosty to tam chleb powszedni

80 proc. z 300 kontroli przedsiębiorców korzystających z jezior na Mazurach wykazała nieprawidłowości. Chodzi o stawianie pomostów bez zgód oraz przesuwanie i grodzenie linii brzegowej.

Jeszcze w kwietniu Przemysław Daca, prezes Wód Polskich, mówił, że docierają do niego informacje o tym, że przedsiębiorcy na Mazurach działają wbrew zasadom i zapowiedział kontrole. We wtorek, podczas konferencji, zdradził, że do tej pory sprawdzono 300 podmiotów.