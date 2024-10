Wraca Burger Drwala. Kiedy można się go spodziewać?

Ile kosztował Burger Drwala w 2023 r.?

W 2023 r. sieć McDonald's nieco podwyższyła ceny Drwala. Klasyczna wersja, która w 2021 r. kosztowała 17,40 zł, w 2022 r. - 24,90 zł, w 2023 r. wzrosła do 28,90 zł. Burger Drwala z kurczakiem mogliśmy kupić za 28,90 zł. Drwal na ostro podrożał z 25,90 zł do 29,90 zł, a wersja z żurawiną z 26,40 zł do 30,40 zł. W zależności od wersji, Burger Drwala może mieć od 800 do nawet ponad 1100 kalorii.