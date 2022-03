Wraca odliczanie składki zdrowotnej. Ale tylko częściowo

– Osoby opodatkowane podatkiem liniowym będą mogły odliczyć od dochodu część składki zdrowotnej, ale do maksymalnej kwoty 8700 zł. Osoby opodatkowane ryczałtem będą mogły odliczyć od przychodu 50 proc. składki zdrowotnej. Co, w jednym i drugim wypadku, spowoduje, że ich zobowiązania będą nieco niższe. Ale biorąc wysokość tych kwot i to, że będą odliczane od dochodu i przychodu, a nie tak, jak w 2021 roku od podatku sprawi, że oszczędności będą stosunkowo niewielkie – powiedział w programie Money. To się Liczy Michał Panek, doradca podatkowy w CRIDO.