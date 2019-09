Wrzuć #dożółtegokosza. Tak możemy dbać o środowisko!

Dereszowska, Halejcio i Piróg — gwiazdy zachęcają do segregacji plastikowych opakowań, pokazując jak ograniczyć ilość odpadów plastikowych w środowisku. Kampania prowadzona jest pod hasłem „Wyrzucaj, jak chcesz, ale zawsze #dożółtegokosza.

Żywiec Zdrój zachęca, by zmiany zacząć już dziś. W ramach kampanii edukacyjnej, której towarzyszy hashtag #dożółtegokosza, marka inspiruje do modyfikacji codziennych nawyków i tłumaczy, jak w prosty sposób przyczynić się do zmniejszenia ilości plastiku w otoczeniu. Przekaz projektu jest bardzo prosty - sięgając po plastikową butelkę pamiętajmy, aby po jej opróżnieniu postąpić w odpowiedzialny sposób i wyrzucić ją do żółtego kosza lub innego pojemnika przeznaczonego na tworzywa sztuczne jeśli w naszym otoczeniu nie nastąpiła jeszcze wymiana koszy. Plastik to bowiem surowiec wtórny, który po wykorzystaniu może i powinien zostać ponownie przetworzony. To czy wróci do środowiska w formie odpadu czy zyska kolejne życie, zależy również od nas. #dożółtegokosza wrzucają też Lisie Piekło, Krzysztof Gonciarz, Olga Frycz, Jankes, Reni Jusis, Alan Andersz, Modny Tata oraz Ekskluzywny Menel.

- To od nas zależy jak będzie wyglądała przyszłość następnych pokoleń. To my bierzemy i ponosimy odpowiedzialność za to, co zobaczą i z jaką naturą będą miały styczność nasze dzieci. Pewnych procesów nie da się zatrzymać, pewnych surowców nie da wyeliminować. Namawiam do tego, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za przyszłość tu i teraz. Namawiam do rozsądnej gospodarki surowcami. Jako cywilizacja borykamy się z wieloma ekologicznymi problemami. Jednym z nich jest plastik który nas otacza dosłownie z każdej strony. Musimy ograniczyć jego nadużycie. Zdaje sobie równocześnie sprawę z faktu, że nie uda nam się w najbliższej przyszłości wyeliminować go z naszej rzeczywistości. Dlatego musimy nauczyć się nim gospodarować. Traktuj plastik nie jako bezwartościowy śmieć, który ma olbrzymi i zły wpływ na naturę. Traktuj go jako surowiec, który może służyć nam długo i zawsze wyrzucaj go do żółtego kosza. Pomóżmy nie mnóżmy – komentuje Michał Piróg, aktor, prezenter i ekolog, zaangażowany w kampanię Wyrzucaj jak chcesz, ale zawsze #dożółtegokosza.