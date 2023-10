Wstawanie o 5 rano może się opłacić. Eksperci mówią, jak to zrobić

Wstawanie bladym świtem nie dlatego, że musimy, ale po to, by być bardziej produktywnym, to w zasadzie nic nowego. Jest to zwyczaj, który chwalą sobie m.in. słynni przedsiębiorcy, na przykład szef Apple Tim Cook, który wstaje podobno o 3.45 rano. Howard Schultz, założyciel i były dyrektor generalny Starbucksa, twierdzi, że kiedy kierował siecią, rozpoczynał dzień o 4.30, a założyciel Amazona Jeff Bezos w wywiadach przyznawał, że budzi się po godzinie 6.00 rano.