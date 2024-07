51 osób na bruk. Do likwidacji idzie cały zakład pracy

Zwolnienia grupowe w gminie Świecie

- Konieczne są ciągłe działania optymalizacyjne, które czasami skutkują tak trudnymi decyzjami, jak chociażby o zamknięciu zakładu - wyjaśniała w rozmowie z portalem Małgorzata Żurawska, menedżer działu HR firmy Viskase. - Jest to dla nas wszystkich trudny moment, bo udało się zbudować wspólnotę, która dobrze się rozumiała. Dowodem na to jest chociażby fakt, że produkcja nadal trwa. Pracownicy nie odeszli od maszyn. To świadczy o dobrej atmosferze w zakładzie i pewnym zrozumieniu dla tej sytuacji - stwierdziła.