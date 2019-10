Wybory 2019. Dopisanie do listy wyborców. Ostatni dzień, a wystarczy 5 minut

To już ostatnie godziny na dopisanie się do spisu wyborców, można to zrobić tylko do końca dnia. A wystarczy Profil Zaufany i w 5 minut można dopisać się do listy. Jeśli nie, można też pójść do urzędu.

Wybory parlamentarne 2019. Sprawdź, jak głosować poza miejscem zameldowania i zamieszkania (PAP, Fot: Darek Delmanowicz)

Tylko do końca dnia mają czas na dopisanie się do spisu wyborców osoby, które chcą zagłosować, a w niedzielę 13 października będą przebywały poza miejscem zamieszkania, bądź mieszkają w innym miejscu, niż są zameldowane. To nic trudnego, wystarczy poświęcić 5 minut, a zegar tyka. Zgodnie z ustawą - dopisać się do listy wyborców w gminie innej niż ta, w której dotąd było się zarejestrowanym, trzeba najpóźniej na 5 dni przed dniem wyborczym.

Opcje są dwie, złożenie wniosku bez wychodzenia z domu - przez internet, potwierdzając wniosek Profilem Zaufanym. Akceptowany jest też podpis kwalifikowany, a nawet e-dowód. Z pomocą przychodzą też niektóre banki, które udostępniają opcję dopisania się do listy. Oficjalna, rządowa strona, dzięki której można dopisać się do spisu wyborców jest pod tym adresem: gov.pl/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow.

W tradycyjnej formie są kolejne dwie opcje. Pierwsza to zgłoszenie się do spisu wyborców bezpośrednio w gminie, w której będzie się oddawało głos. Trzeba wybrać się do właściwego urzędu gminy i w nim złożyć wniosek. We wniosku należy podać: nazwisko, imię lub imiona, imię ojca, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania oraz adres pobytu czasowego w dniu wyborów.

Jeśli osoba, która chce głosować, w danej gminie będzie dopiero w dniu wyborów, musi wcześniej pójść do gminy, w której obecnie jest zapisana i wyciągnąć z tego urzędu zaświadczenie o prawie do głosowania. Dokument wydaje urząd gminy właściwy dla miejsca zameldowania na pobyt stały, lub w którym dopisano cię do rejestru wyborców na twój wniosek. Z takim zaświadczeniem można już głosować w dowolnym lokalu wyborczym w całym kraju, ale i za granicą czy nawet na polskim statku morskim.

Przez internet można dopisać się do północy, z kolei w urzędach gminy w godzinach ich urzędowania.

Wybory parlamentarne, czyli do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 13 października, dlatego we wtorek 8 października mija termin na dopisanie się do spisu wyborców dla głosujących poza miejscem zameldowania czy zamieszkania. Cisza wyborcza zacznie obowiązywać o północy z piątku na sobotę, za to już w niedzielę o godz. 7:00 otworzą się lokale wyborcze. Głosować będzie można do godz. 21:00.