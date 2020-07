Wybory 2020 druga tura. Jak oddać ważny głos? Lista kandydatów

Wybory 2020. 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Jak oddać ważny głos? Musi być spełnionych kilka warunków.

Wybory 2020. Lista kandydatów

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca. Lokale wyborcze otwarte będą od godziny 7:00, a ich zamknięcie zaplanowano na godzinę 21:00. W drugiej turze wyborów prezydenckich o zwycięstwo walczyć będą urzędujący prezydent RP Andrzej Duda - bezpartyjny, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość- oraz Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej.

Wybory 2020. Jak oddać ważny głos?

Osoby, które głosują w sposób tradycyjny, czyli w lokalu wyborczym, muszą zabrać dokument potwierdzający tożsamość. Jest to dowód osobisty, prawo jazdy bądź paszport. Dokument ten należy okazać członkowi komisji wyborczej przed pobraniem karty do głosowania, a sam odbiór należy pokwitować podpisem. Następnie na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku jednego z kandydatów. Muszą to być dwie przecinające się linie. By głos był ważny, należy wskazać tylko jednego kandydata na karcie wyborczej.

Na karcie do głosowania, którą otrzymamy od komisji wyborczej po zweryfikowaniu naszej tożsamości, znajdować się będą dwa alfabetycznie umieszczone nazwisk kandydatów startujących w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej oraz mieć wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. Bez którejś z pieczęci na karcie do głosowania nasz głos nie będzie ważny.

Wybory 2020. Jak głosować korespondencyjnie?

Jeśli wyborca zdecydował się na głosowanie korespondencyjnie, to również musi spełnić kilka warunków, by głos był ważny. Do koperty na kartę do głosowania należy włożyć kartę z oddanym głosem i zakleić ją. Konieczne jest też podpisanie oświadczenia o tajnym głosowaniu. Zarówno kopertę z kartą, jak i oświadczenie należy włożyć do koperty zwrotnej.

Osoby głosujące korespondencyjnie mogą też do piątku 10 lipca wrzucić kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców.

Gdy wyborca nie zrobi tego w tym terminie, to w dniu drugiej tury wyborów prezydenckich 2020 może przynieść osobiście (lub w jej imieniu inna osoba) kopertę zwrotną z oddanym już głosem na karcie do głosowania. Kartę zwrotną należy przynieść do lokalu wyborczego (od 7:00 do 21:00) zgodnego z adresem zameldowania. Tak samo jak przy tradycyjnym głosowaniu, na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata.