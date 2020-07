Wybory 2020. Jak głosować poza miejscem zameldowania i zamieszkania?

W jaki sposób można zagłosować poza miejscem zameldowania i zamieszkania? Ważne informacje przed drugą turą wyborów prezydenckich 2020.

Wybory 2020. Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Kto może głosować poza miejscem zamieszkania w II turze wyborów 2020? Jakich formalności należy dopełnić i do kiedy jest na to czas?

Druga tura wyborów prezydenckich 2020 roku już w najbliższą niedzielę 12 lipca. Z tej okazji podpowiadamy, w jaki sposób można zagłosować poza miejscem zameldowania i zamieszkania.

Osoby, które nie mogą głosować w miejscu zamieszkania, bo będą na przykład na wakacjach, a chcą wziąć udział w wyborach, muszą pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie pobiera się w urzędzie gminy, w którym jest się na stałe wpisanym do spisu wyborców.

Nie można już dopisać się do spisu wyborców w konkretnej gminie, czas na to upłynął 7 lipca. Wciąż można za to pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, jest na to czas do 10 lipca, trzeba się jednak osobiście udać do urzędu gminy, ewentualnie wyznaczyć do tego upoważnioną osobę.

Osoby, które na pierwszą turę dopisały się do spisu wyborców poza adresem zameldowania czy zamieszkania, również w drugiej turze będą przypisane do tej komisji wyborczej.

Nie można jednak mylić dopisania się do spisu wyborców z pobraniem zaświadczenia o prawie do głosowania. To dwie różne kwestie. Pierwsza przypisuje nas do jednej konkretnej gminy, w której będziemy głosować, druga daje możliwość oddania głosu w każdym miejscu w Polsce i nie tylko.

Wybory 2020. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich to dokument, dzięki któremu będziemy mogli oddać swój głos w dowolnym miejscu w kraju.

Aby głosować w dowolnej komisji na terenie całego kraju, należy zgłosić się do urzędu gminy, w której spisie wyborców się znajdujemy i odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Można to zrobić osobiście za pokwitowaniem lub za pośrednictwem upoważnionej osoby najpóźniej do piątku 10 lipca.

Wydanie dokumentu jest równoznaczne ze skreśleniem ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Zaświadczenie daje prawo głosowania w każdym lokalu wyborczym w Polsce, w ambasadach RP za granicą oraz na statkach morskich. Przychodząc do komisji wyborczej zostawia się zaświadczenie, w zamian za nie wydana zostaje karta do głosowania.