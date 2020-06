Wybory prezydenckie 2020. Już dzisiaj mija termin zgłaszania wniosków ws. głosowania

Jeśli na co dzień jeśli mieszkasz w gminie, w której nie jesteś zameldowany, a chcesz tam głosować w wyborach prezydenckich 2020, to musisz złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej lub bezpośrednio w urzędzie gminy, w której chcesz głosować.