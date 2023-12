Wybrano najgorsze produkty mięsne. Na pierwszy miejscu popularny w Polsce salceson

W Polsce zajadamy się salcesonem

Popularny w Polsce podrób uzyskał 2,4 punkty na 10, co dało mu pierwsze miejsce w tym niechlubnym zestawieniu. To nie jedyny polski akcent. Na 67. miejscu rankingu uplasował się boczek. Jest to kolejny przysmak uwielbiany przez Polaków, który jednak nie zdobył sympatii zagranicznych smakoszy – pisze fakt.pl.