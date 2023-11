Wyciek danych ALAB. Sprawdź, czy Twój PESEL jest bezpieczny

Ministerstwo cyfryzacji wyjaśniło, że jeżeli dany login pojawił się w wycieku, należy użyć programu antywirusowego, żeby sprawdzić bezpieczeństwo swojego komputera. Następnie korzystając z bezpiecznego komputera zmienić hasła do logowania, które były używane dotychczas. Należy to zrobić na wszystkich stronach, na których do logowania wykorzystywany był udostępniony login.