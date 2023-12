Wydatki na święta poszybowały w górę. Najszybciej na świąteczne zakupy zarobią górnicy

Jak podaje dlahandlu.pl, analizując dane GUS o przeciętnym wynagrodzeniu brutto w październiku tego roku widać, że najszybciej na świąteczne wydatki zarobią osoby pracujące w górnictwie i wydobywaniu. Zarabiają one średnio 13 910,71 zł brutto, a zatem 9813,23 zł netto. To oznacza, że ich dzienna stawka wynosi 446 zł netto. Oznacza to, że na świąteczne wydatki będą pracowały zaledwie 4 dni. Zaraz po górnikach są programiści, czyli osoby pracujące w sektorze informacji i komunikacji. Ich zarobki to niemal 12,5 tys. zł brutto miesięcznie.