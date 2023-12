Wygodne smartphone do pracy - co warto wybrać?

Praca na smartphone - jakie aplikacje warto mieć?

Praca na smartphonie będzie przyjemniejsza i wygodniejsza, jeśli postawisz na odpowiednie aplikacje. Wiele zależy tutaj od wykonywanych zadań. Szukasz aplikacji, które pomogą Ci w zarządzaniu czasem i projektami? Postaw zatem na Trello czy Asana. Aplikacja dobra do komunikacji w zespole? Dobrym rozwiązaniem będzie Slack, Microsoft Teams czy Zoom. Sprawdzą się one także podczas prowadzenia spotkań online. Natomiast aplikacje biurowe, takie jak pakiet Microsoft Office lub Google Workspace, pozwalają na tworzenie, edytowanie i udostępnianie różnego rodzaju dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji. Gdy musisz często przechowywać różnego rodzaju pliki to postaw na Dropbox czy Google Drive. Niezastąpione będą także aplikacje do tworzenia notatek – jak chociażby Evernote czy OneNote. Oczywiście, jeśli zajmujesz się w pracy na przykład grafiką, to warto również postawić na aplikacje do obróbki zdjęć lub innych materiałów wizualnych.