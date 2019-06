Lotto. Po raz drugi z rzędu padła główna wygrana w Ekstra Pensji

Wtorkowy zwycięzca będzie otrzymywał 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. Swoje kupony powinni sprawdzić wszyscy, którzy zawarli zakład w kolekturze Lotto przy ulicy Powstańców Warszawskich 33 w Opolu.

Wtorkowe losowanie Lotto po raz kolejny okazało się szczęśliwe dla jednego z opolskich graczy. Po raz drugi z rzędu padła główna wygrana w Ekstra Pensji. Szczęśliwiec będzie otrzymywał pokaźną kwotę co miesiąc przez 20 lat.

Do wyboru mamy grę o 10 000 zł, 15 000 zł, 20 000 zł, 25 000 zł, a nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat. Wyższa stawka to nie tylko szansa na wyższą główną wygraną, ale także odpowiednio do niej zwielokrotnione wygrane niższych stopni.