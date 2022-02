Wyjątkowo tanie paliwo na stacji we Włoszech. Czytelnik pokazał zdjęcie

Trzeba przyznać, że w świetle tego, jakie są średnie ceny paliw na zachodzie, stawki na tej stacji są wyjątkowo atrakcyjne. Jeśli chodzi o olej napędowy, to jest on nawet tańszy niż w Polsce. Na ten tydzień analitycy portalu e-petrol.pl szacują średnią cenę ON na 5,29-5,41 zł/l. Z kolei w przypadku 95-oktanowej benzyny bezołowiowej ma to być 5,19-5,31 zł/l.