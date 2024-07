Skarbówka z nowym narzędziem. Fiskus przyjrzy się wynajmującym lokale

Co się zmieni? Skarbówka nie będzie już musiała podejmować kontroli i czynności sprawdzających. - Dane zostaną podane skarbówce jak na tacy. Na początku przyszłego roku czeka nas masowe typowanie podmiotów do kontroli. Mając świadomość, że część osób zarabiających na platformach nie zawsze była z fiskusem szczera w kontekście swoich zarobków, należy się spodziewać, że będziemy mieli wiele wezwań do złożenia wyjaśnień - zauważył Burzyński.