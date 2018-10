Wyniki Lotto 30.10 – losowania Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi Multi, Kaskada, Ekstra Pensja, Super Szansa

Wyniki Lotto ponownie nie wyłoniły nowego milionera. Wysokie wygrane padały w losowaniach Multi Multi oraz Ekstra Pensja.

Wyniki Lotto 30.10: 2, 14, 22, 24, 26, 36

Wyniki Lotto nie przyniosły wielkich emocji, ponieważ nikomu nie udało się wytypować wszystkich wylosowanych liczb. Dzięki temu pula nagród w jutrzejszym losowaniu wzrosła do 5 mln. zł.

Wyniki Lotto Plus 30.10:

Wyniki Lotto Plus ponownie rozczarowały. Uczestnicy tych zakładów na najwyższą wygraną czekają od 22 października. Może w jutrzejszym losowaniu komuś uda się przełamać złą passę.

Wyniki Lotto 30.10 - Multi Multi:

Godzina 14:00 : 9, 10, 13, 16, 24, 25, 33, 40, 42, 52, 53, 57, 60, 61, 65, 68, 74, 76, 77, 79 Plus 10

Godzina 21:40 : 1, 6, 8, 10, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 35, 37, 38, 46, 49, 54, 56, 70, 78, 80 Plus 1

Wyniki Lotto 27.10 - Ekstra Pensja: 10, 15, 22, 29, 35 + 3

Wyniki Lotto 27.10 - Kaskada:

Na wielkie emocje w zakładach Kaskada musimy zaczekać co najmniej do dzisiejszego popołudnia. We wtorek nikomu nie udało się wytypować wszystkich wylosowanych liczb, a najwyższa wygrana wyniosła tysiąc złotych.