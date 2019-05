Wyniki Lotto. W sobotę znowu nie padła "szóstka", kwota kumulacji rośnie

1, 16, 20, 21, 45, 46 to liczby, które zostały wylosowane w sobotnim losowaniu Lotto. Nikt z grających nie wytypował takiego zestawu i nie zgarnął 15 mln zł. To oznacza, że do wygrania we wtorek będzie już blisko 20 milionów złotych.



W Lotto można grać online, ale pod warunkiem, że przy rejestracji prześlemy organizatorowi skan dowodu osobistego. (East News, Fot: East News)

W sobotnim losowaniu do wygrania było 15 mln zł. Kwota głównej wygranej wzrosła po losowaniu w czwartek, gdy można było wygrać 13 mln zł, ale nikomu nie udało się trafnie wytypować właściwego zestawu sześciu liczb.

Jeden zakład gry w Lotto kosztuje 3 zł, ale a można też za 1 zł dokupić dodatkowy zakład "Plus", w którym do wygrania zawsze jest 1 mln zł.

Gracze mogą typować sześć szczęśliwych liczb ręcznie lub zdać się na automat, który wylosuje liczny na zasadzie chybił-trafił.

Organizator gry, Totalizator Sportowy radzi, że warto zagrać systemem i wytypować nawet do 12 liczb w zakładzie, aby zwiększyć szanse i wysokość wygranej.

Aby zawrzeć zakład należy udać się do jednego z 17 tys. punktów sprzedaży lub zagrać online na stronie www.lotto.pl.

Minusem gry online jest fakt, że trzeba Totalizatorowi przesłać skan swojego dowodu osobistego, co eksperci od bezpieczeństwa danych uważają za działanie ryzykowne.

Wirtualna Polska zapytała spółkę, dlaczego wciąż nie wdrożyła Profilu Zaufanego jako metody potwierdzania tożsamości dla graczy online.

"Wejście Totalizatora Sportowego na rynek e-commerce nastąpiło w grudniu 2018 roku, a możliwość przyłączenia systemu teleinformatycznego w celu wykorzystywania podpisu zaufanego przez podmiot niebędący podmiotem publicznym zaistniała dopiero we wrześniu 2018 r., czyli w momencie, kiedy prace wdrożeniowe nad naszymi platformami były już na etapie końcowym" - wyjaśniła Aida Bella, dyrektor biura prasowego TS.

"Oczywiście spółka będzie dążyła do wprowadzania nowych metod rejestracji, co oznacza, że pod uwagę jest także brana opcja Profilu Zaufanego, jednak w tej chwili nie możemy udzielić żadnych dodatkowych informacji w tej sprawie" - dodała.