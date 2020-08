Wyprawka dla ucznia. Co trzecie dziecko ma już wypłacone 300 plus. Warto się pospieszyć z wnioskiem

Od początku lipca rodzice złożyli 1,7 mln wniosków o świadczenie 300 plus. W całej Polsce pomocą państwa objętych jest 4,6 mln uczniów. Jak łatwo policzyć, brakuje jeszcze prawie 3 mln wniosków. Warto się pospieszyć, bo pieniądze mogą przyjść na konto dopiero po dwóch miesiącach.

Do 11 sierpnia do systemu wpłynęło łącznie 1,778 mln wniosków o świadczenie 300+. Wypłacono łącznie 533 mln 475 tys.zł.

Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, najwięcej (234,7 tys.) wniosków odnotowano na Mazowszu. Na drugiej pozycji jest Śląsk – tam rodzice wysłali 217,4 tys. zgłoszeń. W województwie opolskim jest to 38 tysięcy, a w świętokrzyskim - 41,7 tys.

Warto się pospieszyć

Wnioski przyjmowane są od 1 lipca i można je wysłać aż do 30 listopada. Resort pracy zachęca jednak, by się pospieszyć. Jeśli bowiem załatwimy formalności do końca sierpnia, mamy gwarancję, że pieniądze dostaniemy najpóźniej do końca września - zapewnia ministerstwo.

Później sytuacja się nieco komplikuje. Jeśli zaczekamy ze składaniem wniosku do września albo zrobimy to jeszcze później, to na jego rozpatrzenie i zrobienie przelewu przewidziano aż dwa miesiące. To oznacza, że w skrajnym przypadku pieniądze mogą trafić do nas dopiero na początku przyszłego roku.

Dla kogo 300 złotych

Przypomnimy: ogólnopolski program "Dobry start" to jednorazowe świadczenie, które otrzymają rodzice wszystkich dzieci, rozpoczynających we wrześniu rok szkolony. Jest przyznawane bez względu na dochód rodziny.

300 zł przysługuje uczącym się dzieciom do 20. roku życia. Natomiast dzieci niepełnosprawne, które uczą się w szkole, mają, zagwarantowaną pomoc do ukończenia 24 lat. Świadczenie nie przysługuje na dzieci chodzące do przedszkola albo uczące się w zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie. Rodzic lub opiekun prawny musi złożyć wniosek, by je dostać. Jak podpowiadają urzędnicy, wniosek jest bardzo prosty i najlepiej złożyć go drogą elektroniczną. Wówczas rozpatrywanie go jest znacznie przyspieszone.

Jak złożyć wniosek

Wnioski można wysłać online za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS, a także drogą tradycyjną (pocztą w formie papierowej).

Można je też złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń).

Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

