Wyprzedaże w supermarketach i dyskontach. W Auchan 1000 produktów po 1 zł, Biedronka oferuje coś gratis

Wyprzedaże poświąteczne ogarnęły supermarkety i dyskonty. Do boju o klienta ruszył Auchan i Biedronka. W pierwszym sklepie możemy wybierać spośród 1000 artykułów wartych 1 zł, a w drugim dostajemy jeden produkt za darmo. Obniżki cen wywołały poruszenie wśród internautek.

Na stronie internetowej sklepu znajduje się informacja o wielkiej wyprzedaży, która obejmuje 1000 produktów i potrwa do 13.01.

Część Internautek jest zachwycona promocją i twierdzi, że opłaca się z niej skorzystać, bo niektóre produkty w regularnych cenach kosztują kilka razy więcej. Inne uważają, że przecenione artykuły i tak są warte mniej niż 1 zł, więc propozycja Auchan to nic nadzwyczajnego. Jeszcze inne osoby zastanawiają się, czy proszek do prania za złotówkę to produkt, który warto kupić. W każdym razie wyprzedaż wywołała duże poruszenie.