Wyrzuć te przedmioty z piwnicy. Kara do 5 tys. zł

Piwnice są często wykorzystywane jako miejsce przechowywania rzeczy, które na co dzień są mniej potrzebne, jednak nie wszystkie przedmioty są tam dozwolone. Za złamanie przepisów można otrzymać mandat w wysokości nawet 5 tys. zł.

Zarówno mieszkańcy bloków z okresu PRL-u , jak i nowszych budynków, korzystają z piwnic, ze względu na niewielką przestrzeń w mieszkaniach. Przed przystąpieniem do wiosennych porządków warto sprawdzić, które rzeczy mogą tam być magazynowane.

Zgodnie z informacjami portalu bezprawnik.pl, w piwnicach nie można trzymać substancji łatwopalnych , takich jak benzyna, lakiery, rozpuszczalniki, butle z gazem czy fajerwerki. W razie naruszenia tych przepisów grozi do 5 tys. zł mandatu.

Inne przedmioty, których nie powinno się przechowywać w piwnicy, to sprzęt elektroniczny, ponieważ istnieje ryzyko pożaru. Sprzęt ten należy oddać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Również meble nie są zalecane do przechowywania, gdyż mogą wilgotnieć i tamować drogi ewakuacyjne.