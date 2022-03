Wyrzucić Polski Ład? "Wróćmy do prawa, które podatnicy znają"

- Rząd wycofał się szczególnie z tych zmian, które były najbardziej kontrowersyjne. Teraz propozycje rządu idą w dobrym kierunku, ale warto byłoby rozważyć całkowite wycofanie się z Polskiego Ładu. Wrócilibyśmy do prawa z 2021 roku, czyli do prawa, które firmy i podatnicy znają. Nawet poprawki, o których dzisiaj mówimy, są pewnego rodzaju nowością, która wymaga adaptacji - powiedział w programie "Money. To się Liczy" Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.