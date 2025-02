Zebrał 60 paragonów i ukradł 50 tys. zł. Oszust wpadł na monitoringu

W gdańskim outlecie 26-letni pracownik wykorzystywał porzucone paragony do dokonywania fikcyjnych zwrotów. Jak informuje portal dlahandlu.pl, właściciele sklepu zauważyli regularne braki gotówki, co skłoniło ich do analizy monitoringu. Dzięki temu udało się zidentyfikować winnego, który został zatrzymany na gorącym uczynku.