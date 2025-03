Najgorsza sytuacja od 10 lat. Opolscy rolnicy obawiają się sezonu

Susza może przynieść długotrwałe skutki, które odczujemy wszyscy. Długie okresy bez opadów deszczów mogą wpłynąć na słabsze zbiory. Nie można wykluczyć, że w takiej sytuacji plonów będzie mniej, co może wpłynąć na podwyżki cen .

Pierwszym etapem jest susza atmosferyczna , czyli brak opadów (przez kilka lub kilkanaście dni, w zależności od kryterium). Następnie woda paruje, więc gleba staje się przesuszona, zwłaszcza jej górna warstwa. Wówczas mamy do czynienia z suszą glebową (czasami nazywaną też suszą rolniczą).

Kolejny etap to susza hydrologiczna, czyli obniżone zwierciadło wody w rzekach, inaczej mówiąc, obniżony przepływ wody w rzekach.

Wysycha Jezioro Głębokie. Co roku trzeba pompować wodę do zbiornika

W kontekście suszy hydrologicznej kluczowa jest liczba stacji poniżej średniego, niskiego przepływu. To wartość graniczna, która wskazuje, czy na danej rzece już jest notowana susza hydrologiczna. Niski przepływ musi utrzymywać się na tej rzece przez około 10 dni, żebyśmy mogli mówić o suszy hydrologicznej.

- Ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich obowiązuje nieprzerwanie od czerwca 2024 r. To już dziewięć miesięcy z suszą - zwraca uwagę ekspertka.

Czy to groźna sytuacja? Już sama susza rolnicza jest niezwykle niebezpieczna z punktu widzenia plonowania roślin uprawnych.

- Miesięczna susza połączona z brakiem pokrywy śnieżnej powoduje nasilenie strat mrozowych oraz osłabienie ozimin, których zapotrzebowanie na wodę nie jest zaspokojone. Przesuszona gleba nie jest w stanie zachować odpowiedniej struktury, a drobne cząstki są unoszone przez wiatr, co prowadzi do spadku jej żyzności - wyjaśnia w komentarzu dla WP Finanse dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO z Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii na Uniwersytecie Opolskim.

Trudne warunki dostrzegli już rolnicy, którzy przygotowują się do nadchodzącego sezonu. - Najbardziej niepokojąca sytuacja panuje na lżejszych ziemiach. Tam, gdzie w korytarzach rzek ziemia jest ciężka, to rośliny jeszcze sobie radzą. Jeśli nie spadnie deszcz w najbliższym czasie, to może być ciężko, choć na razie nie ma tragedii - przyznaje w rozmowie z WP Finanse Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu.