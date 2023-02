Wyświetlił się numer banku. 32-latek odebrał i wykonał polecenia. Stracił 30 tys. zł

Trzeba być czujnym nawet wtedy, gdy wydaje nam się, że dzwoni do nas nasz bank. Policja w Ropczycach ostrzega przed oszustami, którzy potrafią "podrobić" numer telefonu do prawdziwej firmy i posługują się nim, by uwiarygodnić swoją próbę przekrętu. Ofiarą takiego triku padł niedawno 32-letni mieszkaniec Podkarpacia.