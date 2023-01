Ogromne szczęście 66-latki. Udało się odkręcić przelew 227 tys. zł na konto oszustów

Jak relacjonuje policja z Buska-Zdroju, do 66-letniej mieszkanki powiatu staszowskiego w województwie świętokrzyskim zadzwonił we wtorek oszust podający się za policjanta. Mężczyzna wmówił kobiecie, że w Bydgoszczy ktoś próbuje wziąć na jej konto 40 tys. zł kredytu i że sprawę już przejął prokurator, który za chwilę do niej zadzwoni.