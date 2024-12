Wyższe pensje nauczycieli? Związkowcy apelują do rządu

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, przyjęcie przez Sejm budżetu na 2025 r. , w którym m.in. zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 7 proc. i jednocześnie 5 proc. więcej do kwoty bazowej służącej do wyliczania wynagrodzeń nauczycieli, nie oznacza, że temat podwyżek został zamknięty.

Związek Nauczycielstwa Polskiego również liczy na podwyżkę dla nauczycieli i to na poziomie 15 proc. – Absolutnie nie zgadzamy się na 5-proc. podwyżkę, bo to zrównuje wynagrodzenia nauczycieli początkujących z płacą minimalną, co jest nie do przyjęcia – mówiła portalowi Urszula Woźniak, wiceprezes ZNP. Dodała, że podwyżka może być rozłożona na dwie transze.