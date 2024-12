W tym zawodzie pensje spadają. To wina sztucznej inteligencji

Według raportu, dyrektorzy personalni w Warszawie mogą liczyć na wynagrodzenie od 25 tys. do 40 tys. zł brutto miesięcznie, a we Wrocławiu czy Trójmieście pensje zaczynają się od 18 tys. zł. W przypadku stanowisk operacyjnych, takich jak rekruterzy, zarobki w mniejszych miastach wynoszą od 6 tys. do 9 tys. zł, natomiast w większych wahają się w przedziale od 6 tys. do 13 tys. zł.