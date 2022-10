Wzrost cen najwyższy od dziesięcioleci. RPP sama tego nie zatrzyma

Przy przekroczeniu limitów dane gospodarstwo nie traci prawa do zamrożonych stawek. Skorzysta z nich, ale tylko do określonego poziomu, a za każdą kolejną zużytą kilowatogodzinę ponad limit będzie już płaciło więcej - według najnowszego, ogłoszonego we wtorek przez rząd pomysłu na zamrożenie cen energii, ma to być nie więcej niż 693 zł za megawatogodzinę.