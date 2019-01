1 z 10 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy Wideo WP Finanse bezrobocie Aleksandra Stanek 2h temu 1 z 10 Z bezrobociem po Unii. Na jakie pieniądze mogą liczyć bezrobotni w Unii Europejskiej Bogaty jak bezrobotny Włoch Forum Podziel się Rząd włoski zadbał o bezrobotnych. Od kwietnia 5 mln pozostających bez pracy Włochów będzie pobierać równowartość 3346 zł miesięcznie pensji obywatelskiej. Rządowe wsparcie dostaną również obcokrajowcy. W Polsce bezrobotny z prawem do zasiłku może liczyć na czterokrotnie niższe wsparcie w wysokości 847,80 zł brutto w pierwszych trzech miesiącach i 665,70 zł w kolejnych miesiącach. Włochy są krajem o bardzo rozbudowanym systemie zabezpieczenia socjalnego, a prawo do zasiłku dla bezrobotnych gwarantuje konstytucja. Dwa podstawowe zasiłki dla bezrobotnych to DIS-COLL i NASPI. Oprócz tego system zabezpieczenia przed bezrobociem we Włoszech obejmuje wypłaty z państwowego funduszu dla pracowników przemysłowych, zwanego Cassa Integrazione Guadagni (CIG). Ma on na celu wypłatę zarobków pracownikom w razie przejściowych trudności z wypłatami w zakładzie pracy. Także związki zawodowe i inne korporacje oferują we Włoszech wsparcie na wypadek bezrobocia. Wypłaty pensji mają trwać 18 miesięcy, uczestnicy programu zostaną zapisani do biura pośrednictwa pracy i zmuszeni do podjęcia pracy w ramach jednej z pierwszych zaproponowanych ofert pracy. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne