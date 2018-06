Z dzieckiem na ręku do dworcowej kasy. Kłopoty z rodzinnym przedziałem w Pendolino

Jeśli rodzic z małym dzieckiem chce wykupić przez internet miejsce w specjalnym rodzinnym przedziale w pociągu PKP Intercity, musi się zdecydować na podróż z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie będzie musiał udać się do kasy na dworcu.

"Jest XXI wiek i bilety kupuje się w internecie. Dlaczego matka z dzieckiem musi jechać na dworzec, żeby kupić sobie bilet do przedziału dla matki z dzieckiem?" - napisał na dziejesie.wp.pl pan Grzegorz. Takie same pytanie wysłał do PKP Intercity.