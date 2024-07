Awantura o premie dla policji. Związkowcy: "Poróżniły środowisko"

Wakaty w polskiej policji

Nastrojów w służbach mundurowych nie poprawia fakt, że zmagają się one z chronicznym brakiem rąk do pracy. 1 czerwca w polskiej policji służbę pełniło 93 tys. 623 funkcjonariuszy, chociaż liczba stanowisk etatowych wynosiła 108 tys. 909. Oznacza to, że wakatów jest ponad 15 tysięcy, co stanowi prawie 15 proc. wszystkich miejsc pracy - wskazywał "Dziennik Gazeta Prawna".